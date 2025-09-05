Wo der Rüstungsboom auch in Österreich einschlägt

Das dürfte die Ursache des Seilbahnunglücks sein
Die Ausgaben-Offensive des Bundesheers befeuert die Umsätze. Panzer-Großaufträge lassen General Dynamics am Standort im Wiener Bezirk Simmering wachsen. Die Pandur-Panzer sind auch in den USA und Indonesien im Einsatz.
Die Welt rüstet auf – auch in Österreich steigen die Ausgaben für Verteidigung. Hierzulande schafft die Branche Erlöse von 3,3 Milliarden Euro pro Jahr. Die Umsätze schießen dank des Aufbauplans des Heers in die Höhe, das bis 2032 rund 16,6 Milliarden Euro ausgeben will.
