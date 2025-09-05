Matthäus rechnet mit Nationalmannschaft ab

„Konzentration, Bissigkeit, Leidenschaft – das hat alles gefehlt“, rechnet Lothar Matthäus nach dem blamablen 0:2 der deutschen Nationalmannschaft gegen die Slowakei mit der DFB-Elf gnadenlos ab – und er kritisiert auch Julian Nagelsmann ...
„Die deutsche Mannschaft war mit dem Kopf nicht auf dem Platz“, so die Analyse des Rekordnationalspielers in der „Bild“-Zeitung. „Ich habe vor zwei Wochen eine Top-Elf gemacht, bei der mehr Spieler aufgestellt waren, die über die Mentalität kommen. Ich denke an Andrich, Anton, auch Schlotterbeck, wenn er fit ist. Das sind Mentalitätsspieler.“
Fehlt es den Deutschen also an Winner-Typen, wie es einst eben Matthäus, Oliver Kahn oder Bastian Schweinsteiger waren? Sogar Trainer Julian Nagelsmann sah es nach dem Spiel so.
„Vielleicht müssen wir auf weniger Qualität setzen, und mehr auf Spieler, die alles reinwerfen. Das hätte dann zu einem anderen Ergebnis geführt, als wenn die besten Spieler spielen. Das ist amtlich“, so der DFB-Trainer in einer ersten Analyse live im TV.
System, das die Spieler kennen
Matthäus mutmaßte: „Vielleicht überfordert Nagelsmann mit seinen Ideen auch den einen oder anderen Spieler.“ Deshalb schlägt er für das Heimspiel gegen Nordirland am Sonntag nun eine klare Linie vor: „Am wichtigsten wäre jetzt, die Defensive zu stabilisieren. Ein System zu finden, das zu den Spielern passt, das zumindest die meisten aus ihrem Verein kennen. Mannschaften wie Spanien oder Argentinien stehen für einen Spielstil, bei Deutschland sehe ich das im Moment nicht.“
