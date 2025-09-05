Matthäus rechnet mit Nationalmannschaft ab

System, das die Spieler kennen

Matthäus mutmaßte: „Vielleicht überfordert Nagelsmann mit seinen Ideen auch den einen oder anderen Spieler.“ Deshalb schlägt er für das Heimspiel gegen Nordirland am Sonntag nun eine klare Linie vor: „Am wichtigsten wäre jetzt, die Defensive zu stabilisieren. Ein System zu finden, das zu den Spielern passt, das zumindest die meisten aus ihrem Verein kennen. Mannschaften wie Spanien oder Argentinien stehen für einen Spielstil, bei Deutschland sehe ich das im Moment nicht.“