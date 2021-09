Feinfühlige Funktionäre

Fragt man, welche Clubs seit Beginn der Zeitrechnung (63/64) in der Deutschen Bundesliga tätig waren, fehlen in vielen kompetenten Aufzählungen gerne mal der FC 08 Homburg oder Tennis Borussia Berlin, auch „TeBe“ genannt. Die Homburger haben zwar Weltmeistergrößen wie Werner Kohlmeyer (1954) und Miroslav Klose (2014) hervorgebracht, dümpeln heute aber mit dem TSV Steinbach-Haiger oder dem SC Astoria Walldorf in der Regionalliga Südwest herum, während TeBe in der vierten Klasse Nordost unter anderem mit dem Zippsendorfer FC Meuselwitz e.V. um Punkte kämpft. In Homburg an der Saar ist es derzeit ruhig, während die Jungs von TeBe, hervorgegangen aus der „Berliner Tennis- und Ping-Pong-Gesellschaft Borussia“ medial gut vertreten sind, weil (wer hätte das gedacht) weltfremde Verbandsfunktionäre mal wieder für Kopfschütteln sorgen.