Kletterer-Pärchen um Mitternacht aus Wand gerettet

Die Bergretter im Vorarlberger Montafon mussten am Samstagabend Extraschichten einlegen, nachdem eine Dornbirnerin und ein Wiener auf der Kletterroute „Kabarett Drusenfluh“ in Not geraten und nicht mehr weiter gekommen waren. Da auch eine Hubschrauberbergung unmöglich war, musste die Bergretter schließlich in der Dunkelheit selbst aufsteigen.