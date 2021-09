Wie uns die Angst verführbar macht

So müssen vor allem in ländlichen Regionen Verstorbene mit den Füßen voran aus dem Haus getragen werden. Der Volksglaube besagt nämlich, dass der Tote sonst im Haus bleibt. Es stirbt also die geliebte Oma, der geliebte Opa, aber aus dem Haus sollen sie schon ganz draußen sein. Und eine große Rolle spielt das Element der Ordnung. In Mexiko etwa wird der „Día de Muertos“ gefeiert. An diesem Tag kommen die Toten in die Welt der Lebenden zurück. Warum aber wird da getanzt, gesungen, warum ist da alles so bunt? Ganz einfach: Damit die Toten auf jeden Fall wieder zurückfinden in ihre eigene Welt. Die Ordnung, also die Trennung der Welten der Lebenden und der Toten, muss wiederhergestellt werden.