Spiel, Satz, Sieg von Dominic Thiem in Pasching!

Mit dem Besuch von Tennis-Weltstar Dominic Thiem fand die dreitägige Mega-Geburtstagsparty der PlusCity Pasching am Samstag ihren krönenden Abschluss. Kurz nach 13 Uhr war er am Palmenplatz angekommen, um gleich mit Torte und nachträglichem Geburtstagsständchen begrüßt zu werden - feierte er doch am Freitag seinen 28. Geburtstag. Daheim mit Oma und Sachertorte, anstatt im Kreise der Tennis-Weltelite bei den US-Open in New York.