Feuerwehreinsatz wegen defekter Handschellen

Auch das gibt es: In der Vorarlberger Gemeinde Frastanz hatte am Samstag die örtliche Feuerwehr einen nicht ganz alltäglichen Einsatz zu bewältigen. Die Florijanijünger waren in die örtliche Polizeidienststelle gerufen worden, weil sich bei einem Verdächtigen aufgrund eines defekten Schlosses die Handschellen nicht mehr öffnen ließen.