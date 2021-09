Wahlkampf um meiste Stimmen in Landesregierung

Die Wahl in Oberösterreich rückt näher, der Intensivwahlkampf der Parteien hat begonnen und alles ist ziemlich im Fluss. So ist die „Sonntagsfrage“, also die Hochschätzung der Wähleranteile der Parteien, von Unique Research, die wir am 22. August präsentiert haben, mehr denn je nur eine Momentaufnahme gewesen: 38 Prozent für die ÖVP, 22 Prozent FPÖ, 18 Prozent SPÖ, 12 Prozent Grüne und 6 Prozent für die Neos (also deren Landtagseinzug) waren die Werte, die derzeit vor allem bei Schwarz und Blau auf Wanderschaft sein dürften.