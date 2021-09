Vorerst keine Volksbefragung zu Photovoltaik-Park

Bedenken gegen Photovoltaik-Parks

Wimpassing ist nicht die erste Gemeinde, in der es Bedenken zu den Photovoltaik-Plänen gibt. In Neusiedl am See einigte man sich nach Debatten darauf, eine Potenzialanalyse der Dachflächen durchzuführen. In Hornstein kam es gar nicht soweit. Ein dort geplanter Solar-Park wurde vom Gemeinderat abgelehnt.