Facebook-„Freundschaft“ führte zu Trading-Trick

Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck erhielt am 1. Juni 2021 über eine Social Media Plattform eine Freundschaftsanfrage einer Frau. Er ging darauf ein, per WhatsApp entwickelte sich eine „Freundschaft“, die darin mündete, dass der 43-Jährige etliche tausende Euro auf einer Tradingplattform verjuxte: er war Gaunern in die Hände gefallen.