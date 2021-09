Betrunkener Fahrgast wollte Taxi nicht verlassen

In den frühen Freitagmorgenstunden gegen 3.25 Uhr musste die Polizei in der Klagenfurter Innenstadt einschreiten, weil ein Fahrgast nicht aus dem Taxi aussteigen wollte. Der 42-jährige Klagenfurter verhielt sich den Beamten gegenüber äußerst unkooperativ und sehr aggressiv, ging sogar auf die Polizisten los. „Da der offensichtlich stark alkoholiserte Mann sein Verhalten trotz mehrmaliger Aufforderung nicht einstellte, wurde er festgenommen. Ein Alkotest war aufgrund seines Verhaltens nicht möglich“, so ein Polizist.