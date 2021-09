„Bei hohem Risiko“: Kommt Notbremse vor Herbst?

Am kommenden Mittwoch tritt die Regierung erstmals nach der Sommerpause wieder mit Landeshauptleuten und Experten zusammen, um über die aktuelle Corona-Lage zu beraten. Im Fokus stehen angesichts der steigenden Infektionszahlen die Vorbereitungen auf den Herbst. Vor allem im Blick hat man dabei die Belegung der Intensivstationen. Dort brauchen derzeit hauptsächlich ungeimpfte Patienten Betreuung - was dazu führen dürfte, dass es in den Beratungen auch um die 1G-Regel, also Zugang nur für Geimpfte, bei sogenannten Hochrisikosettings gehen wird.