Corona: Was uns jetzt im Herbst alles erwartet

Unbarmherzig wachsen die Zahlen weiter an: 1848 Neuinfektionen gab es am Mittwoch in Österreich, ein Plus von 619 Fällen gegenüber Dienstag. Auch in den Spitälern nimmt die Zahl der Erkrankten weiter zu: 545 Infizierte waren am Mittwoch hospitalisiert – ein Anstieg von 35 im Vergleich zum Dienstag. Auf den Intensivstationen lagen am Mittwoch 142 Erkrankte. Das ist ebenfalls ein Plus – von zwölf Patienten.