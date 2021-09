Inzidenzen: Geimpfte und Ungeimpfte im Vergleich

Im Besonderen die jüngere und die nicht geimpfte Bevölkerung steht in dieser Phase der Corona-Pandemie im Fokus der Infektionen. Bei den ungeimpften Unter-18-Jährigen ist die Inzidenz 16-mal höher als bei den Geimpften. In der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen liegt sie knapp sechsmal höher und bei der Generation 60 plus ist sie immerhin noch mehr als fünfmal so hoch wie bei immunisierten Menschen in dieser Altersgruppe. Auch ein Blick in die Bundeshauptstadt zeigt die Wirksamkeit der Impfung bei der Zahl der Infektionen auf.