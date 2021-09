Teststraßen: Umbau, Schließungen, neue Standorte

Neuerungen bei den Wiener Teststraßen: Da Verträge auslaufen und deshalb Standorte zurückgegeben werden müssen und die Stadt auch künftig verstärkt auf PCR- statt Antigen-Tests setzt, wird so mancher Standort geschlossen, im Gegenzug jedoch auch neue geschaffen. An der Quantität der Tests würde das jedoch nichts ändern, wurde seitens der Stadt versichert. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall. Die angekündigte Reduzierung der Gültigkeitsdauer der Corona-Tests ist seit Mittwoch in Kraft.