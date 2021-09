Prognose: 200 Intensivpatienten Mitte September

An diesem Tag wird dann eine Sieben-Tage-Inzidenz von 135 Fällen je 100.000 Einwohner erwartet. Die Spannbreite der Inzidenz am letzten Prognosetag reichte von 66 in Kärnten bis 192 in Wien. Am Mittwoch wurden jedoch bereits 1848 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet, so viele wie zuletzt Ende April dieses Jahres, die Sieben-Tage-Inzidenz der AGES lag bei 110,5.