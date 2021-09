Ab Herbst startet in Oberösterreich „3. Stich“

Ob die diversen Impf-Vordrängler jetzt auch schon das dritte „Jaukerl“ bekommen? Im Jänner wurde bei uns mit der Immunisierung in den Alters- und Pflegeheimen begonnen, deswegen sind die Hochbetagten auch jetzt wieder als Erste dran. Die Heime können die Impfstoffe nach Bedarf bestellen, so LH-Vize und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP): „Wir bereiten in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz wieder Impfstraßen sowie die Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten für die Auffrischungsimpfungen vor.“ Bei der Information der Vollimmunisierten sieht Haberlander die Gesundheitskasse in der Pflicht. Auch die Spitäler sollten ihre Patienten motivieren: „Jetzt wäre es soweit.“