Bauernladen-App führt zu Osttiroler Schmankerln

Das Interesse steigt

Mittlerweile besteht die Hauptarbeit des Programms in der Datenpflege der Hofläden. Genügend Platz für viele weitere Läden wäre in der App noch vorhanden. „Wir haben herausgefunden, dass es in fast jedem Tal welche gibt. Wir bekommen immer noch Vorschläge von Läden, die wir vergessen haben“, freut sich Nadja. Noch nicht erfasste Standorte oder Änderungswünsche können direkt in der App an die Entwickler gesendet werden. Die App ist derzeit für Android verfügbar.