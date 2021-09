Tiroler (64) rettet sich aus abstürzendem Auto

Fahrer leicht verletzt

Der Pkw stürzte rund 100 Meter weit in einen Wald unter der Böschung, wo er schließlich an einem Baum hängen blieb. Der Fahrer kam glimpflich davon: Er hatte sich „nur“ leichte Verletzungen am rechten Bein zugezogen. An seinem Auto entstand jedoch ein beträchtlicher Sachschaden.