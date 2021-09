Buchautorin Rita Falk: „Dafür muss man brennen“

In Ihrer Geschichte geht es um eine große Freundschaft, aber auch um Krankheit, Verlust und Tod. Haben Sie ähnliches schon erlebt?

Ja, denn „Hannes“ ist ein sehr persönliches Buch. Ich habe damit und darin viele Erfahrungen verarbeitet und es gibt Stellen, bei denen ich mich manches Mal ertappt und auch ein bisschen nackt fühlte. Aber „Hannes“ ist mein Lieblingsbuch und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es von Regisseur Hans Steinbichler so großartig verfilmt wurde. Die Balance zwischen Humor und Tiefgang ist unglaublich und der Film ist bis in die kleineste Rolle sehr gut besetzt.