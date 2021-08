Kupfer gestohlen: Zwei Banden dingfest gemacht

30 Tonnen Kupfer erbeutet

Die erste Bande wurde am 7. Juni in flagranti erwischt, als sie nach einem Hinweis bei einem Einbruch beobachtet wurde. Sie brachen die Umzäunung einer Industriestätte auf und stahlen mehrere Tonnen Kupferkabel und anderes Material. Dabei rückten sie sogar mit zwei Kleintransportern an, um das schwere Diebesgut wegschaffen zu können. Mithilfe der Wiener Sondereinheit WEGA wurden elf Männer im Alter von 21 bis 45 Jahren in Wien-Liesing festgenommen.