16 Kennzeichen-Abnahmen: Roadrunner im Visier

Der Zeitpunkt der Schwerpunktkontrolle fiel dabei nicht zufällig auf das erste Wochenende des Wachauer Volksfests. „Erfahrungsgemäß ziehen Veranstaltungen wie diese viele Raser aus der Roadrunner-Szene magisch an“, heißt es seitens der Polizei. So wurde vor allem in den Nachstunden im Stadtgebiet von Krems und in naher Umgebung gezielt nach Autos Ausschau gehalten, an denen vermutlich illegal geschraubt worden war.