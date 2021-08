Drama auf regennasser Straße: 52-Jähriger verstarb

Auf regennasser Fahrbahn prallte am Freitag um 4.15 Uhr in der Früh in Ebensee ein junger Autolenker (28) frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug, gelenkt von einem 52-Jährigen. Der Ältere hatte nicht den Hauch einer Chance und verstarb an der Unfallstelle.