Kokain-Anklage wegen Streit um die Tochter

Ruhig sitzt der 32-jährige Angeklagte vor Richter Norbert Hofer. Als wüsste er schon, dass ihm nichts passieren wird. Er plädiert darauf, unschuldig zu sein. „Mein letzter Konsum war 2016“, sagt er. Außerdem habe er eine Therapie gemacht. Zu der Zeit hätten sich seine Frau und er getrennt. Weil sie selbst massive Drogenprobleme habe, habe er das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter bekommen. „Seine Ex will ihm das reindrücken“, so der Verteidiger.