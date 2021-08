Eine burgenländische Zeitkapsel für die Nachwelt

„Krone“ in Zeitkapsel

Die „Krone“ sowie ein persönlicher Brief des Landeshauptmannes werden in rund 200 Jahren als wichtiges Zeitdokument dienen. Beides wurde nun von Burgkoordinator Norbert Darabos gemeinsam mit dem Landeschef und Bürgermeister Markus Szelinger in der Friedensburg Schlaining in einer Metallkapsel für die folgenden Generationen sicher verwahrt.