Diebe stahlen mehrere Autokennzeichen im Pitztal

Im Gemeindegebiet von St. Leonhard schlugen die bislang noch unbekannten Täter zu. Zwischen 23. August, 13 Uhr, und 26. August, 12 Uhr, rissen sie von drei Autos jeweils die hintere Kennzeichentafel herunter. Die Fahrzeuge standen am Parkplatz der Rifflseebahn Talstation in Plangeross. An den drei Pkw entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.