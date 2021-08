Wegen Horror-Zinsen wuchs Schuldenberg immens an

Offener Betrag verfünffacht

Als Hilfsarbeiter nahm der Mann einst zwei Kredite in der Höhe von jeweils 6000 Euro auf. Nach vorübergehenden Zahlungs-Unregelmäßigkeiten und einer Klage stotterte der Betroffene über Jahrzehnte laufend Raten, stets in der Höhe von etwa 40 €, ab. Durch die horrend hohen Zinsen von bis zu 18 Prozent und diverse Inkasso-Gebühren wurde der Betrag aber nicht kleiner, da durch die Raten stets nur ein Teil der Zinsen und Gebühren bezahlt wurde. Nicht getilgt wurden indes die Kreditsummen – eher sogar das Gegenteil. Der offene Betrag wuchs weiter an und hatte sich mittlerweile sogar auf satte 60.000 Euro verfünffacht – und das, obwohl der Pensionist über 40 Jahre lang rund 16.000 Euro zurückbezahlt hat.