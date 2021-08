Festspiele mit Erfolgsbilanz zu Saisonende

So bitter die coronabedingten Absagen im Vorjahr waren, so groß ist nun bei den Festspielen in Mörbisch und St. Margarethen die Freude über die Rückkehr des Publikums. Da wie dort kann man nach Saisonende eine hohe Auslastung vorweisen. Auf der Seebühne waren viele Termine sogar komplett ausverkauft.