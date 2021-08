Leopold Figls Dienst-Mercedes geht auf Wallfahrt

Bereits 830.000 Kilometer am Tacho

Dass Figls einstiger Dienstwagen, ein sogenannter „Schwarzer Ponton“ mit 100 PS und bereits 830.000 Kilometern am Tacho, daher heuer die Pilgerschar um Bauernbundobmann Stephan Pernkopf und Direktor Paul Nemecek eskortiert, ist symbolträchtig: „Gerade zum 75. Jubiläum der Wallfahrt kann das die Bedeutung von Demokratie vermitteln“, heißt es. Am 18. und 19. September ist es so weit.