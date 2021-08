Auch Team Strache: 14 Parteien bei Graz-Wahl dabei

Die Qual der Wahl wird für die Grazer bei der diesjährigen Gemeinderatswahl so groß wie noch nie: Nach der Sitzung der Stadtwahlbehörde am Dienstag steht fest, dass am 26. September 14 Parteien bei der Grazer Gemeinderatswahl am offiziellen Stimmzettel stehen werden. Das ist ein neuer Rekord in der steirischen Landeshauptstadt. Der bisherige Höchstwert lag bei elf Parteien in den Jahren 1993 und 2012.