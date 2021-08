Fast 900.000 schützende Stiche in den Impfzentren

Sie wurden oft kritisiert, noch viel häufiger gelobt und, wie eine erste Bilanz nun zeigt, zum Glück auch gut besucht – die Impfzentren. 878.463 Stiche wurden vorgenommen. Die meisten davon in St. Pölten, die wenigsten im Bezirk Lilienfeld (siehe Grafik). Mit 80 Tagen am längsten immunisiert wurde in Wiener Neustadt. Nachdem die Stadt aufgrund der hohen Inzidenzwerte zur Sperrzone erklärt worden war, legte man beim Impfen dann einen Frühstart hin.