Diabetes-Medikamente auch bei Adipositas wirksam

Jeder vierte Österreicher zwischen 60 und 74 Jahren fettleibig

Für westliche Industriegesellschaften mit einer Häufigkeit von Übergewicht bei an die zwei Drittel der erwachsenen Männer und etwa der Hälfte der Frauen können solche Behandlungsansätze in Zukunft wichtiger werden. Immerhin sind chirurgische Eingriffe immer mit einem Operations- bzw. Komplikationsrisiko behaftet. Eine medikamentöse Therapie lässt sich bei Nebenwirkungen kurzfristig beenden. In Österreich ist laut Statistik Austria in der Altersgruppe der 60- bis 74-Jährigen jeder vierte von Adipositas betroffen. 18 Prozent der Männer und 15 Prozent der Frauen sind laut Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) adipös (BMI größer als 30).