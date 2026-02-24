Mann filmt tödliche Tritte: „Er hat null Empathie“

Der zeigt sich vor den Geschworenen nicht gesprächig, quittiert die meisten Fragen mit einem kurzen: „Ich kann mir das alles selber nicht erklären.“ Bessere Einblicke liefert Gerichtspsychiater Peter Hofmann, spricht von einer kombinierten narzisstischen-sadistischen Persönlichkeitsstörung. „Wir haben es hier mit einem Serientäter zu tun.“ Im Gerichtssaal wird nämlich nicht nur die Aufnahme der tödlichen Fußtritte gezeigt, auch Videos, auf denen der junge Pakistani einen Obdachlosen beschimpft und prügelt, wird vorgespielt. Oder wie er auf scheinbar Gleichaltrige losgeht.