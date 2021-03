Diabetes-Sterblichkeit in Österreich stieg um 70%

Die Versorgung dieser chronisch Kranken ist aber anhaltend schlecht, auch die Amputationsrate (Fuß- und Bein-Amputationen) als Folge des Diabetes ist extrem hoch. Das erklärten Experten beim Danish Health Cercle in Wien: „Es sind rund 800.000 Menschen, die an Diabetes leiden. Wir reden hier davon, dass alle 50 Minuten in Österreich ein Mensch an den Folgen der Erkrankung stirbt“, so Susanne Kaser, Präsidentin der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG).