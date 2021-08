Bald über eine Million Diabetiker in Österreich

Gegensteuern langfristig am wirksamsten über Prävention

Doch auch in der Therapie des Diabetes hat sich viel getan. „Wir haben extrem gute, neue Therapien. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu einer individuellen Behandlung“, so Kaser. Ein Fortschritt: In die Vorsorgeuntersuchung wird in Zukunft wohl auch die mittelfristige Blutzuckersituation von Patienten über die Bestimmung des HbA1c-Wertes, der die Zuckerbeladung der roten Blutkörperchen misst.