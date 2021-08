Anwalt will Abschiebung nach Nigeria stoppen

Hoffen auf Behördenentscheid

Am Montag wurde ein neuer Asylantrag eingebracht, im alten war offenbar noch nicht vermerkt, dass der Sohn an Autismus leidet. Bereits am Dienstag soll die Familie im Flugzeug nach Nigeria gebracht werden. Klammer und SOS Mitmensch hoffen, dass die Behörden doch noch anders entscheiden. Die Familie befand sich am Montag bereits in einem Anhaltenzentrum in Wien.