Perfektes Familienidyll auf der Alpe Lache

Völlig unvorstellbar wäre es für sie, eine Kleinstkinderbetreuung mit einem Betreuungsschlüssel von 1:7 zu nutzen wie dies etwa in Wien der Fall ist. Eine Betreuerin muss sich dort um sieben Buben und Mädchen kümmern, die gewickelt werden müssen, noch nicht sprechen können. „Vor den Betreuerinnen habe ich großen Respekt. Denn selbst als Mama weiß ich ja nicht immer, was mein Kind will, wenn es weint. Und ich frage mich, was in den Kleinen vorgeht, wenn sie von einem Tag auf den anderen Tag aus ihrem vertrauten Umfeld gerissen werden.“