Afghanistan: Nehammer übt Kritik an EU-Kommission

„Fehler von 2015 nicht wiederholen“

Die schwedische EU-Innenkommissarin hatte mit einem entsprechenden Vorschlag in der „Welt am Sonntag“ der Debatte neuen Schwung verliehen, als sie forderte, dass man zeitnah reagieren müsse, damit man „die Fehler aus dem Jahr 2015“ nicht wiederhole. Sie plädierte dabei neben der Unterstützung der Nachbarländer Afghanistans auch für die Aufnahme von Geflüchteten in den EU-Staaten.