Afghanin bekam an Bord von Evakuierungsflug Baby

Dramen um Babys auf Flughafen von Kabul

Dramatische Berichte über Babys in all dem Evakuierungschaos gehen seit Tagen um die Welt. So sorgte das Foto eines Babys im Arm eines norwegischen Soldaten an Bord eines Evakuierungsflugs aus der afghanischen Hauptstadt Kabul in den sozialen Medien für Erschütterung. Doch auch am Kabuler Flughafen selbst spielen sich weiterhin dramatische Szenen ab. Fotos zeigen etwa türkische Soldaten, die ein zwei Monate altes Baby betreuten. Die Mutter sei von ihrem Kind und dem Ehemann getrennt worden, daher hätten sich die Streitkräfte vorübergehend um das Baby gekümmert, hieß es.