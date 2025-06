So einfach trickst die NATO Präsident Trump aus

Donald Trump hatte noch gar nicht seine Amtszeit angetreten, da setzte er bereits den NATO-Staaten das Messer an. „Sie können es sich alle leisten, aber sie sollten bei fünf Prozent und nicht bei zwei Prozent liegen“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz in Mar-a-Lago in Florida Anfang Jänner dieses Jahres. Trumps Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben ist nicht neu. Bereits in seiner ersten Amtszeit (2017 bis 2021) hatte er mit dem Austritt der USA aus der NATO gedroht, sollten nicht alle Mitgliedsstaaten zumindest zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für das Militär ausgeben. In seinem Wahlkampf zur zweiten Amtszeit hatte der Amerikaner von drei Prozent gesprochen. Nun beschlossen die NATO-Mitgliedsstaaten im Rahmen des NATO-Gipfels in Den Haag also Militärausgaben von fünf Prozent bis 2035.