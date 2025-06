„Verrückter Idiot!“ Verstappen früh ausgeschieden

Für Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat ein katastrophales Wochenende auf dem Red Bull Ring einen entsprechenden Abschluss gefunden. Der Niederländer wurde am Sonntag in Spielberg in der ersten Runde in der engen Kurve 3 vom innen heranrauschenden Kimi Antonelli von der Strecke befördert. Für den Red-Bull-Piloten sowie für den Italiener im Mercedes war das Rennen beendet.