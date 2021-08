Dramatische Fotos zeigen aus Kabul gerettete Babys

Das Baby wurde am Flughafen von norwegischen Ärzten versorgt und anschließend seinem Vater zurückgegeben. Die in den Tumulten am Flughafen verletzte Mutter, der Vater und das Kind stehen am Flughafen nach wie vor unter dem Schutz von NATO-Truppen. Doch außerhalb dieser Schutzzone sind die Afghanen auf sich gestellt. Dort herrschen die Taliban.