Serie gerissen: Red-Bull-Desaster beim Heimrennen

Tsunoda kollidierte mit Colapinto: Zehn-Sekunden-Strafe

Und wie sah es im Rennen aus? Da blieben sowohl die erhoffte Wiedergutmachung als auch die Aufholjagd von Tsunoda aus. In Runde 31 geriet der Japaner mit dem Alpine-Piloten Franco Colapinto aneinander. Tsunoda musste daraufhin in die Box, da er einen Schaden am Frontflügel davongetragen hatte. Zudem entschied die Rennleitung, Tsunoda mit einer Zehn-Sekunden-Strafe zu belegen. Am Ende kam er als 16. und Letzter ins Ziel.