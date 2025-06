Großbrand unter Kontrolle, Warnung bleibt aufrecht

Weitere KAT-Züge zur Unterstützung

Die Löscharbeiten in der Recycling-Anlage laufen weiter auf Hochtouren. Mehr als 200 Einsatzkräfte waren auch am Sonntag wieder vor Ort. „Weitere Katastrophenzüge aus den Bezirken Kufstein und Kitzbühel rückten in der Früh an“, so Rizzoli weiter. Bereits am Samstagabend war in Osttirol ein KAT-Zug aus Oberkärnten eingetroffen – mit Tanklöschfahrzeugen, Pumpen und Schlauchmaterial.