Britin lief in 60 Tagen quer durch Australien

Die körperlichen und seelischen Anstrengungen seien „unglaublich“ gewesen, sagte die 33-Jährige. Sie hatte laut ihrem Team auf dem Weg von Perth an der Westküste nach Sydney an der Ostküste unter anderem mit einer verletzten Achillessehne und entzündeten Blasen an den Füßen zu kämpfen. „Was ich durchgemacht habe, ist nichts im Vergleich zu dem, was unter häuslicher Gewalt leidende Frauen tagtäglich durchmachen“, betonte Hurndall jedoch tapfer.