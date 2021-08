USA: „Kommen Sie nicht zum Flughafen in Kabul“

Die US-amerikanische Botschaft in Afghanistan hat eine Sicherheitswarnung ausgegeben, in der US-Bürgern geraten wird, nicht zum Flughafen in Kabul zu reisen. Es gebe „potenzielle Sicherheitsbedrohungen vor den Toren“ des Flughafens, wird erklärt. Die Lage am Hamid Karzai International Airport ist zunehmend angespannt. Die Taliban zeigen indessen, dass von ihren salbungsvollen Worten der vergangenen Tage wohl nur wenig zu halten ist.