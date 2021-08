Experte: Situation wie 2015 „ausgeschlossen“

Wien bietet Aufnahme von Geflüchteten an

Am Montag meldete sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig via Twitter zu Wort: Er fordert Hilfe für besonders Schutzbedürftige, etwa Menschen, die für die Europäische Union in Kabul gearbeitet haben oder sich für die Rechte von Frauen einsetzen. Ludwig bietet an, diese Personen in Wien aufzunehmen. Laut Außenministerium warten derzeit 15 Österreicher in Kabul auf die Ausreise.