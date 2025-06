Frauen in Politik: Macht ja, aber ja nicht zu viel

Man kann es als historisches Wochenende bezeichnen: Karoline Edtstadler (44) übernahm am ÖVP-Landesparteitag am Samstag das Zepter von Langzeit-Landeshauptmann Wilfried Haslauer in Salzburg. Am Mittwoch erfolgt dann die Inthronisierung als Salzburgs Landeshauptfrau. Mit diesem Wechsel wird erstmals ein Bundesland von zwei Frauen mit Edtstadler an der Spitze und Marlene Svazek (33) als FPÖ-Vize-Landeshauptfrau regiert.