Von der Leyen fordert Aufnahme von Afghanen in EU

Finanzielle Hilfen für Afghanistan sollen aufgestockt werden

Die von der Kommission vorgesehene humanitäre Hilfe für Afghanistan in Höhe von 57 Millionen Euro solle außerdem zwar aufgestockt werden, sei aber an die Einhaltung von Menschenrechten und der Rechte von Minderheiten und Frauen gebunden, so von der Leyen. Zur humanitären Hilfe werde man in naher Zukunft einen Vorschlag unterbreiten. „Wir müssen helfen, das ist unsere Verantwortung.“