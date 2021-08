Fluchtrouten: Nehammer kontert EU-Kommissarin

Er erwarte sich „eine sofortige Klarstellung und Gewissheit darüber, dass die Kommission auch die Meinung der Mitgliedsländer vertritt“, so Nehammer am Donnerstag. In der Sitzung der EU-Innenminister sei „ganz klar der Tenor“ gewesen, „dass sich 2015 nicht wiederholen darf, und deshalb müssen wir auch klar in der Botschaft, die wir als europäische Staatengemeinschaft senden, sein, dass wir Schutz und Hilfe vor Ort in der Region leisten und das oberste Priorität hat“.